Враг усилил штурмы на Запорожском фронте: в ДШВ объяснили, почему оккупанты теперь идут по одному

Военные ВСУ / © Getty Images

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Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении втрое нарастили интенсивность штурмов и начали передвигаться по одному.

Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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По данным военных, в октябре противник атаковал украинские позиции втрое чаще, чем в сентябре. В то же время из-за результативных ударов по скоплениям российских сил оккупанты отказались от передвижения малыми группами по два-три бойца.

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Теперь захватчики пытаются проникать в украинский тыл в одиночку. Для доставки личного состава они, в частности, используют гражданский транспорт.

Смена тактики создает для россиян дополнительные трудности: инфильтрируемые по одному военные нередко теряют связь с командованием и остаются без обеспечения и провизии. Украинские бойцы оперативно обнаруживают таких окупантов, уничтожают их или берут в плен.

В 7-м корпусе ДШУ также обнародовали видео, на котором зафиксирована ликвидация российских военных, которые в одиночку пытались прорвать оборонительные порядки украинских десантников.

Самая напряженная ситуация на этом направлении наблюдается вблизи Горького, Железнодорожного, Цветочного и Гуляйпольского.

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«Эти населенные пункты расположены близко к Гуляйполю, которое противник пытается использовать в качестве зоны накопления личного состава и техники, а также как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Запорожья», — говорится в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что российская армия терпит рекордные потери на войне в Украине, только за первую неделю ноября Силы обороны ликвидировали более 16 тысяч захватчиков.

Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступать по разным направлениям, однако Силам обороны удается сдерживать врага и срывать его планы.

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