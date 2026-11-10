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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг усилил штурмы на Запорожском фронте: в ДШВ объяснили, почему оккупанты теперь идут по одному

Причиной смены тактики стало эффективное огневое поражение со стороны Сил обороны Украины.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Военные ВСУ

Военные ВСУ / © Getty Images

Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении втрое нарастили интенсивность штурмов и начали передвигаться по одному.

Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным военных, в октябре противник атаковал украинские позиции втрое чаще, чем в сентябре. В то же время из-за результативных ударов по скоплениям российских сил оккупанты отказались от передвижения малыми группами по два-три бойца.

Теперь захватчики пытаются проникать в украинский тыл в одиночку. Для доставки личного состава они, в частности, используют гражданский транспорт.

Смена тактики создает для россиян дополнительные трудности: инфильтрируемые по одному военные нередко теряют связь с командованием и остаются без обеспечения и провизии. Украинские бойцы оперативно обнаруживают таких окупантов, уничтожают их или берут в плен.

В 7-м корпусе ДШУ также обнародовали видео, на котором зафиксирована ликвидация российских военных, которые в одиночку пытались прорвать оборонительные порядки украинских десантников.

Самая напряженная ситуация на этом направлении наблюдается вблизи Горького, Железнодорожного, Цветочного и Гуляйпольского.

«Эти населенные пункты расположены близко к Гуляйполю, которое противник пытается использовать в качестве зоны накопления личного состава и техники, а также как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Запорожья», — говорится в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что российская армия терпит рекордные потери на войне в Украине, только за первую неделю ноября Силы обороны ликвидировали более 16 тысяч захватчиков.

Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступать по разным направлениям, однако Силам обороны удается сдерживать врага и срывать его планы.

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