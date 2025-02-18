Враг усиливает давление: в Купянске критическая ситуация из-за обстрелов и погодных условий

Российские войска ведут огонь из разных видов вооружения, обстреливая город и линию фронта с севера и юга.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что ситуация в городе остается чрезвычайно сложной из-за постоянных вражеских обстрелов и сложных погодных условий.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, российские войска ведут огонь из разных видов вооружения, обстреливая город и линию фронта с севера и юга. оккупанты пытаются наступать, активно используя беспилотники.

"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры. Помимо ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", — подчеркнул он.

Кроме обстрелов, угрозу создают удары, нарушающие логистические пути и усложняющие обеспечение жизнедеятельности общества.

Оперативная ситуация в Купянском направлении. / Фото: t.me/DeepStateUA

"Враг постоянно обстреливает город по всем видам вооружения. Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Оккупанты пытаются наступать, применяя БПЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и затрудняют обеспечение жизнедеятельности общества", — сказал эксперт.

Напомним, что россияне пытаются окружить Купянск. На Северном направлении врагу удалось создать плацдарм для наступления.