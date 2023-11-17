Враг усиливает штурмы: какая ситуация разворачивается возле Авдеевки

Ситуация на Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона 17 ноября.

Армия РФ пытается захватить коксохимический завод

По его словам, несмотря на то, что россиянам не удается реализовать свой замысел, они не прекращают попыток.

"Очень горячо на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промзону, бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", – сказал он.

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В то же время армия РФ также не покидает намерение захватить коксохимический завод,

"Это определенная ловушка. Террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", – отметил Барабаш.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Оккупационные войска готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. В настоящее время продолжается процесс накопления механизированного компонента. Выразительно об этом свидетельствует опрокидывание 239-го ТП (танкового полка) 90-й ТД (танковой дивизии).

В Авдеевке Донецкой области, которую постоянно обстреливают российские кафиры, остается более 1400 человек.

На фоне этого стало известно, что украинские военные под Авдеевкой впервые подбили на передовой БМП-1У Шквал, которая была захвачена россиянами еще во время войны в Грузии и была экспонатом в музее.