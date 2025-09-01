Враг успешно продвигается на двух направлениях: какая ситуация на фронте

ВСУ / © Associated Press

В августе российская армия оккупировала 464 км 2 украинской территории, что на 18% меньше, чем в предыдущие месяцы. Этот показатель оккупации почти такой же, как был в октябре 2022 года, непосредственно перед увольнением Дудчан.

Об этом пишет DeepState.

За последние три года войны общий прирост захваченных земель фактически равен нулю. При этом следует отметить, что потери на востоке Украины компенсировались освобождением территорий на правом берегу Херсона.

Анализ соотношения между захваченной территорией и интенсивностью боев:

На этот раз в DeepState снова решили произвести корреляцию штурмовых действий и отношение утраченных территорий:

Новопавловский — 38% от всех кв км (16% штурмовых действий в месяц); Лиманский — 27% кв км (17% вд). Покровский — 19% кв км (33% вд). Торецкий — 9% кв км (6% вд). Северский — 3% кв км (4% вд). Краматорский — 3% кв км (3% вд). Запорожье — 1% кв км (1% вд). Сумской — 0% кв км (7% вд).

Новопавловский (38% оккупированной территории при 16% штурмов) и Лиманский (27% при 17% штурмов) направления оказались наиболее проблемными для украинских войск. Здесь враг достиг наибольших успехов с относительно меньшими потерями. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на Лиманском направлении, где была потеряна значительная часть Серебрянского леса.

Покровское (19% при 33% штурмов) и Сумское (0% при 7% штурмов) направления оказались наиболее эффективными для Сил Обороны: врагу приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы добиться незначительных результатов.

Анализ динамики оккупации. / © t.me/DeepStateUA

Напомним, россияне в ночь на 1 сентября обстреляли Пологовский район Запорожской области. Больше всего пострадало село Омельник, где от авиаудара погибли супруги.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об основных направлениях боевых действий и потерях российских окупантов. Ключевым направлением активности российской армии остается Покровское направление, где оккупанты понесут наибольшие потери. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи в Донецкой области и методически уничтожают врага.

Российская пропаганда распространила отчет начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об итогах так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.