Враг устраивает "мясные штурмы" в направлении Авдеевки: спикер ВСУ сообщил о безумных потерях оккупантов

В районе города Авдеевки Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, посылающими на штурм значительное количество живой силы в пешем строю. В последние дни во время "мясных штурмов" враг теряет более 750 солдат в сутки.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, в течение текущих суток враг провел 49 боевых столкновений и совершил 27 авиационных ударов, 831 артиллерийский обстрел. 80% всех атак враг направляет на Авдеевское и Марьинское направления.

"Враг продолжает атаки и в пешем строю, пока у них есть заряд, но мы работаем над этим. Все наши силы и средства уничтожают врага, и надеюсь, что скоро все стабилизируется", – сказал Александр Штупун.

Спикер Сил обороны заверил, что украинские защитники эффективно "прореживают ряды оккупантов, спускают их с бронетехники на землю".

В частности, по его информации, вчера, 12 октября, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" выполнили 1589 огневых задач, общие потери врага составили 786 человек, один сдался в плен. Кроме того, на этом направлении уничтожены 80 единиц вражеской военной техники, в частности:

13 танков;

танков; 34 ББМ;

ББМ; 17 артсистем;

артсистем; 4 противотанковых средства;

противотанковых средства; 1 средство ПВО;

средство ПВО; 6 БпЛА;

БпЛА; 5 автомобилей;

автомобилей; 4 склада с боеприпасами.

Александр Штупун отметил, что в последние дни наблюдается тенденция к увеличению общих потерь противника в живой силе – более 750 человек в сутки.

"Медицинские заведения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военными врага", – отметил он, добавив, что напуганные такими потерями оккупанты отказываются идти в бой.

Напомним, уже четвертые сутки в Авдеевке Донецкой области – крайне тяжелая ситуация. Оккупанты усилили обстрелы и пытаются наступать с помощью бронированной техники.

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