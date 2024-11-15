Враг устраивает ночные штурмы на Купянском направлении: комбат описал ситуацию

Российским войскам не удалось выполнить свою предыдущую задачу – до 1 ноября выйти и закрепиться в Купянске-Узловом.

Украинские войска на Купянском направлении продолжают отражать атаки российских захватчиков. Оккупанты начали идти в штурмы ночью и не обращают внимания на непогоду.

Об этом командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрий Федоренко сообщил в эфире "Еспресо".

Комбат описал ситуацию на Купянском направлении.

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"Продолжается активная работа по отражению атак противника. Враг теперь прибегает к штурмовым действиям не только в сумерках или на рассвете, но активно использует ночное время и неблагоприятные погодные условия", — рассказал Федоренко.

Так, в ночь на 15 ноября бойцы батальона "Ахиллес" на узком отрезке фронта ликвидировали более 20 российских захватчиков, что свидетельствует о высокой интенсивности атак.

Всего Силы обороны Украины на этом отрезке ежедневно уничтожают не менее 100 оккупантов. Это существенно снижает возможности врага выполнять боевые задачи.

"Например, на одной посадке, где уже опали листья, мы пролетали дроном и насчитали 139 тел оккупантов. Это произошло в течение определенного времени, но территория плотно усеяна их телами. И несмотря на это, противник продолжает атаковать", — заметил Федоренко.

По его словам, врагу не удалось выполнить свою предыдущую задачу – до 1 ноября выйти и закрепиться в Купянске-Узловом. Теперь эти сроки перенесены на начало 2025 года.

"Сможет ли противник достичь своей цели? По моему убеждению, с поддержкой украинской нации – нет", – сказал комбат.

Заметим, военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает большой вероятность того, что войска РФ смогут захватить два украинских города до конца года – Купянск и Курахово.

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