Враг устроил 66 боев, ВСУ взяли пленных: ситуация в зоне ОСГВ "Таврия"

Украинские войска стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" российские войска в течение 27 февраля устроили 66 боевых столкновений и понесли потери. ВСУ взяли в плен 11 оккупантов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский.

За прошедшие сутки российские войска устроили 31 авиаудар, провели 66 боевых столкновений и совершили 1093 артобстрела в зоне группировки украинских войск "Таврия".

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", — подчеркнул Тарнавский.

Оккупанты за сутки потеряли там 561 бойца.

Общие потери врага в вооружении и военной технике составляют 38 единиц, не считая беспилотников. В частности, речь идет о семи танках, девяти ББМ, двух артсистемах, одном средстве ПВО, 19 автомобилях.

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Силы обороны Украины также уничтожили еще один важный объект врага.

Нейтрализованы или сбиты 358 российских беспилотников разных типов.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ взяли в плен еще 11 российских захватчиков.

Заметим, по оценкам Института изучения войны, после захвата Авдеевки российские войска поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций. В ближайшие недели враг может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от города.

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