Враг устроил два мощных штурма Красногоровки: детали от 59-й ОМБр

В результате на участке фронта, который защищает 59-я бригада, было ликвидировано более 70 оккупантов.

Российские войска в течение 12 сентября дважды штурмовали Красногоровку в Донецкой области, применив 31 единицу бронетехники. Украинские защитники отразили вражеские штурмы.

Об этом офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев24".

Цехоцкий сообщил, что в течение суток враг устроил два штурма Красногоровки с помощью бронированной техники общим количеством 31 единица.

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"Отбили. Несмотря на то, что их действительно много было. Это действительно была мощная атака. Сначала было 20 единиц (бронетехники – ред.) – первая атака. В результате мы уничтожили один танк, повредили два танка и два БМП", – рассказал офицер.

Он заметил, что на штурм ходили российские десантники.

"То есть враг видит, что у них не получается продвигаться так, как они себе наметили, они уже бросают туда резервы, наиболее подготовленные, вооруженные", — объяснил Цехоцкий.

В результате на участке фронта, который защищает 59-я бригада, было ликвидировано более 70 оккупантов.

Напомним, по информации от Deep State, российская армия продвинулась в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

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