Враг увеличил огневую активность на юге: военный сообщил детали

Российские военные увеличили огневую активность на юге / © Associated Press

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За прошедшие сутки увеличилась огневая активность российских войск на южном направлении. Они пытались высадиться на правобережье Херсонской области.

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

«В минувшие сутки несколько увеличилась огневая активность врага и, в частности, количество ударов FPV-дронами. Зафиксировано 530 таких ударов, и эта цифра больше средней на этом направлении, которая составляет 450-470 ударов в сутки. Кроме того, не спадает огневая активность и в отношении обстрелов из РСЗО и артиллерийских систем. Что касается штурмовых действий, то за прошедшие сутки на юге их произошло не так много, как в другие дни, — в общей сложности 8: 4 — на Гуляйпольском, 2 — на Ореховском и 2 — на Приднепровском направлениях», — отметил Волошин.

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В то же время Волошин подчеркнул, что за прошлый месяц произошло более 300 боеприкосновений, наиболее активно враг действовал на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

По словам спикера, враг пытался штурмовать на Гуляйпольском направлении в районе Привольного и Свободного Поля, на Ореховском направлении — прорваться к Малым Щербакам и Степному, на Приднепровском направлении — переправиться на правый берег в районе Садового.

Волошин отметил, что и на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг накапливает определенные силы и средства штурмовых групп, а также вооружение и боевую технику для проведения таких штурмовых действий. Речь идет о боевых действиях малыми группами по улучшению тактического положения, а не о стратегическом наступлении противника.

Комментируя ситуацию на Херсонщине, представитель сообщил, что на Херсонском направлении линия боевого столкновения проходит по руслу реки Днепр. Враг пытается перебраться на островную зону, которая находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Однако противник стремится высадиться и захватить определенный плацдарм, постоянно совершает диверсионно-поисковые действия.

«Малые группы пехоты пытаются на плавсредствах переправиться через Днепр, через днепровские протоки, на островную зону. Захватить этот плацдарм, чтобы оттуда оказывать огневое влияние на правый берег, где расположены наши позиции, где немало наших населенных пунктов», — отметил он.

Волошин проинформировал, что за минувшие сутки враг пытался высадиться вблизи села Садового, продолжает активность возле Антоновских мостов.

Напомним, российские оккупанты прежде всего пытаются занять Донбасс, одновременно понимая, что это не удастся сделать быстро, надеются возобновить контроль над теми территориями Украины, из которых их выбили украинские войска.