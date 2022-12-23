Враг увеличивает численность военных подразделений, техники и боеприпасов на фронте – Генштаб

Железнодорожным транспортом в зону боевых действий российские оккупанты стягивают подкрепление. В оккупированный Бердянск прибыли 500 военнослужащих Росгвардии.

Враг увеличил объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

В течение суток 23 декабря российская оккупационная армия нанесла 1 ракетный и 4 авиационных удара. Также враг совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Усилия наступательных действий оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

На Слобожанском направлении танковым, минометныеми артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это — Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синковка на Харьковщине и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огневое поражение по районам Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов. В частности, это — Зализнычное, Чаривное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав в Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

С целью усиления административно-полицейских мероприятий на временно занятой территории Запорожской области в Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

Напомним, с начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов. По состоянию на 22 декабря общие боевые потери противника составляют 100 400 личного состава.

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