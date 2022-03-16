Враг уже чаще скрывается в лесах, но становится более жестоким по отношению к мирному населению

Враг уже чаще скрывается в лесах, но становится более жестоким по отношению к мирному населению

Все преступления фиксируются и будут наказаны.

В подвальном помещении где-то в пригороде Киева над картой мудрствуют командиры разведгруппы. Они определяют сектор, который следует обследовать сегодня. Задача этой группы очень проста – поехать за линию фронта, выявить вражеские танки, навести на них артиллерию.

Об этом говорится в ТСН.

"Вот мы видим их техника, попадание нашей артиллерии проходит", — говорят военные.

Несколько минут на сборы и отряд отправляется во вражеский тыл, на оккупированную территорию, едут по разбитым селам Киевщины. Ясногородка – от некоторых домов не осталось даже стен, огонь уходит прямо из-под земли, перебит газопровод, разбита местная церковь. За селом разбиты автомобили, возле которых лежат тела погибших. Местные говорят, что это работа 4 российских танков, скрывающихся где-то в лесу. Ехать дальше опасно, разведчики поднимают дрон и ищут танки.

В соседнем селе где-то замаскировался враг, чтобы его обнаружить, туда уезжает передовая группа. Через несколько минут оттуда раздаются первые выстрелы, в конце концов начинают обстреливать группу с журналистами ТСН.

Удивительно, разведчики в ответ не стреляют, объяснение простое – они не видят врага, стрелять просто по лесу нет смысла.

В конце концов, передовая группа возвращается, оператор дрона обнаруживает несколько вражеских грузовиков в лесу. Группа уходит из этого сектора, но по дороге бойцы забирают тело мужчины, погибшего возле своего авто с надписью "Дети". Уже в безопасном месте видят документы Дяченко Вадим Викторович, 77 года рождения. Тело бойцы увозят в морг, надеются, родные найдутся.

То, что этой мобильной группе не удалось выследить вражеские танки, это конечно плохо, но то, что эти танки уже прячутся по лесам, а не атакуют украинские городки и села – это хорошо.

От того, что российские танкисты творили еще неделю назад, на украинских дорогах в жилах стынет кровь. Разведчики показывают видео, которое они сняли еще 7 марта, но у него нет срока давности. Колонна гражданских автомобилей пытается проехать по Житомирской трассе на Киев. В районе села Мила их обстреливают, автомобили разворачиваются. У белой малолитражки, очевидно, прострелены колеса.

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«Машина остановилась, водитель вышел, поднял руки и был убит. Он еще некоторое время был в сознании, машины убегают. Военнослужащий с белым опознавательным знаком бежит в сторону автомобиля. Военнослужащий выводит женщину с ребенком и выводит в сторону русской армии. Тело поднимают, забирают убитого и просто выбрасывают в кусты», — показывают на видео военные.

Только в этом районе враг расстрелял уже несколько автомобилей. В Украине ведут ужасающую статистику. 100 наших детей российские военные уже убили, еще сотню ранили. Количество всех погибших трудно даже сосчитать, а горе — понять. Видеофакт этого ужасного убийства разведчики отправляют в Офис генпрокурора.

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