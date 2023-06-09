"Враг уже экономит ракеты": Юрий Игнат объяснил, почему вражеские цели часами "блуждают" по Украине

Вражеские ракетные атаки на Киев и Украину продолжаются. Враг применяет все новые методы давления – атакует ракетами и дронами ночью, заставляя граждан прятаться в метро, укрытиях или спать в коридорах. Интересно, что все вражеские цели сбивает наша ПВО, но враг психологически продолжает давить на мирное население – запускает небольшое количество ракет, маневрирующих над всей страной несколько часов.

Для чего применяется такая тактика и чего ждать дальше, сайт ТСН.ua поинтересовался у Юрия Игната, спикера Воздушных сил ВСУ.

Он рассказывает, что враг применяет различные ракеты для атак по Украине, а также дроны. Почти все сбивают наши бойцы ПВО.

"Минувшей ночью из стратегической авиации оккупантов по Украине ударили шестью ракетами Х-101. Была также и Х-55 – эта ракета может быть носителем ядерного боезаряда. Если он на нее не ставится, она летит, как "пустышка". Вот эти ракеты летали по всей Украине, меняя траекторию полета, пока их не сбили. Основная их цель – выявить слабые места нашей ПВО, отследить, где мы их сбиваем. А еще истощить ПВО, чтобы мы по ним отработали, потратили боеприпасы. Я бы не сказал, что это какая-то новая тактика, они всегда так поступают – ракеты никогда не летят по прямой, а всегда маневрируют. Какой им курс проложили – так они и летят. Такими тактическими приемами враг хочет ввести силы нашей ПВО в заблуждение и чтобы как можно больше ракет преодолело систему ПВО", – рассказывает Юрий Игнат.

Он добавляет, что основная цель врага – это психологическое давление на мирных граждан, чтобы создать максимально негативные условия для гражданских людей.

"Истощение нашей ПВО и мирных граждан – это взаимосвязанная, комплексная цель врага. Он хочет, чтобы люди постоянно боялись, посеять панику, кошмарить граждан, вынужденных ночевать в укрытиях. Враг запускает ракеты в одном направлении, а после этого их траекторию меняют, поэтому они кружат вокруг наших городов", – добавляет Игнат.

По его словам, то, что враг запускает по 4-6 ракет, означает, что россияне уже экономят их.

"Да, они их экономят. Если бы у них было в наявности больше, то они бы запускали их. Но мы имеем дело с коварным противником, поэтому стоит помнить, что у них еще есть другие виды ракет. И стоит к этому готовиться. У нас продолжается война, идут ожесточенные боевые действия. Враг, как и раньше, продолжает дистанционные обстрелы украинских мирных городов, в том числе управляемыми авиабомбами, применяет "шахеды", все, что у них есть", – отмечает пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Украину, поскольку в РФ сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения.

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