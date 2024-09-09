Враг уже неделю на штурмовал в направлении Курахово: в ВСУ назвали причину

У Сил обороны Украины достаточно боеприпасов для того, чтобы у врага не было шансов нигде спрятаться, накопиться и продвигаться дальше.

Российские войска уже неделю не проводили штурмы в направлении города Курахово Донецкой области, потому что не могут накапливаться.

Об этом пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков сообщил в эфире "Киев24".

Военный заявил, что не фиксировал увеличенного продвижения российских сил в направлении Курахово.

"Чтобы сказать, что больше сил стало продвигаться в направлении города Курахово, в частности в зоне ответственности нашей бригады, – не могу пока подтвердить, поскольку последние штурмы происходили не менее недели назад. Когда непосредственно выезжает бронированная техника, высаживается группа десанта, когда они пытаются забежать в посадки. В последнее время такого не наблюдал лично", – рассказал Войтенков.

Он добавил, что украинские операторы БпЛА не только в батальоне беспилотных систем, но и от механизированных батальонов ежедневно уничтожают россиян, прячущихся в посадках: "там перебежали какой-то малой группкой, попытались где-то замаскироваться, засесть в какой-то блиндаж. Но эти укрытия прошли. Но эти укрытия мы "накрываем".

"У нас достаточно боеприпасов для того, чтобы у них не было шансов нигде спрятаться, накопиться и дальше снова продвигаться. Все, что они могут, – это выбежать группами, собрать чуть больше сил – до десятка – и попытаться продвигаться в наши посадки", – описал действия врага пресс-офицер 33-й ОМБр.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 9 сентября, на Кураховском направлении российские оккупанты в течение суток 30 раз пытались прорвать украинскую оборону.

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