Враг уже разрушил более 4 тысяч домов: как получить компенсации, и о каких суммах идет речь

Враг уже разрушил более 4 тысяч домов: как получить компенсации, и о каких суммах идет речь

Законопроектом обобщают три категории людей, которые будут иметь право на возмещение ущерба

Сегодня государство не может озвучить точное количество разрушенных и поврежденных построек от российской агрессии в Украине. Счет идет на тысячу. Только по предварительным данным от правительства, в результате бомбардировки городов разрушены 4,5 тысячи домов, 400 учебных заведений, 150 медицинских учреждений и 100 заводов. Никто не сомневается, что после войны известный лозунг - Большое строительство заигрывает новыми красками.

Об этом говорится в ТСН.

И прямо сейчас уже известно – как в стране планируют отстраивать самое главное, наверное, для каждого, жилье для тех, у кого его забрала путинская агрессия. Этот механизм прописан в законопроекте «О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества вследствие агрессии Российской Федерации".

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Сам документ пока только зарегистрирован в Верховной Раде, однако тот факт, что его авторами являются лидеры монобольшенства, красноречиво намекает: скорее всего, именно этот проект может быть принят в целом.

Законопроектом обобщают три категории людей, которые будут иметь право на возмещение ущерба: Это прямые собственники, члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили недвижимость, но не оформили право собственности. И украинцы, инвестировавшие в новостройки. Это касается даже тех, чей дом к моменту вторжения еще был недостроен. В том же Ирпене и Буче под удар оккупантов попали дома, в которые даже не успели заселиться люди.

Отдельным пунктом обобщают управляющих домов. Например, ОСМД уже коллективно сможет подать заявку на восстановление своего дома или переселение в аналогичный.

Сама компенсация на языке законопроекта это – деньги от государства на специальный счет, или же предоставление другого объекта недвижимого имущества.

Как после войны в Украине будут восстанавливать разрушенные города и села

Деньги будут предлагаться только за поврежденную недвижимость, а также за уничтоженные частные жилые дома. Точную сумму возмещений будут определять по методике, которую еще предстоит разработать Кабмин.

Компенсация в виде недвижимости будет предоставляться путем строительства нового здания. И что важно для владельцев квартир, законодательно устанавливается равноценная площадь. Новая квартира планируется предоставляться в здании, которое будет возводиться на месте уничтоженного дома или в пределах квартала, где он расположен. Но украинцы будут иметь право выбрать для себя недвижимость в другом городе или даже регионе.

Будет финансироваться восстановление из специального фонда восстановления Украины.

Отдельным пунктом указано, как только вы получите компенсацию — вам нужно передать государству Украина собственное право требовать от Российской Федерации возмещения ущерба, причиненного военной агрессией.

И это логично – таким образом в Украине выйдет реализовать, кажется первый в ХХІ веке международный коллективный иск против агрессора.

Например, в суде США у нашего государства будет достаточно аргументов для получения арестованных золовталютных резервов России. А это - 300 миллиардов долларов США.

То есть утренние заявления, что разрушавшая наши города Россия будет восстанавливать уничтоженное имущество – совсем не дальновидная теория. А юридический ответ всем скептикам, заявлявшим, что арестованные деньги Кремля по всему миру будут недостижимы для Украины.

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