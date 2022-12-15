Враг в ближайшее время попытается установить полный контроль над Донетчиной и Луганщиной — Генштаб

Для обеспечения количественного превосходства в вооружении и военной технике на фронте РФ увеличивает характеристики собственного производства техники, в том числе за счет понижения свойства продукции, также активирует заключение договоров с другими странами об их поставках.

В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге в Military Media Center 15 декабря.

Громов отметил, что, учитывая успехи украинских войск на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести изменения в свои оперативные планы по захвату Украины.

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"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины", — сказал представитель Генштаба ВСУ.

Громов отметил, что для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на фронте Россия наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции, а также активирует заключение договоров с другими странами об их снабжении.

Кроме того, по данным Генштаба, в целях поиска дополнительных источников восстановления потерь в личном составе подразделений, ведущих боевые действия на территории Украины, в ноябре этого года российское руководство приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу. В этом контексте Алексей Громов также сообщил об очередной волне принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Украины – Луганской области.

Напомним, в Генштабе не исключают, что Беларусь готовится к войне против Украины.

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