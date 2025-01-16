Враг в Часов Яру прячется в трубах канала: какая ситуация на Торецком направлении

Самая сложная на фронте ситуация – в районе Часов Яра и Торецка.

Российские войска пытаются продвигаться на Торецком направлении. Тактика врага там неизменна – артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование.

Об этом пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" полковник Дмитрий Запорожец сообщил в эфире телемарафона.

Российская армия продолжает наступать по всей линии боевого столкновения. Самой сложной является ситуация в районе Часов Яра и Торецка.

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По словам Запорожца, российские захватчики не меняют свою тактику на Торецком направлении.

"Враг сейчас штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Фиксируем, что противник перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и применяет их для минирования зданий и логистических путей", — рассказал спикер ОТГ "Луганск".

В то же время в Часов Яру россияне используют трубы канала Северский Донец – Донец, чтобы скрываться от непогоды и затем продвигаться дальше.

"Сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман, и враг активно это использует, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем перемещаться вглубь города. Наши операторы дронов фиксируют такие перемещения, пытаются применить все возможные средства для уничтожения врага", — рассказал полковник.

К слову, по информации Deep State, украинские войска восстановили положение возле населенного пункта Успеновка, а враг оккупировал Нескучное Донецкой области.

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