Враг в Харьковской области перешел на снаряды КНДР, качество которых вызывает вопросы

Северокорейские боеприпасы часто разрываются в канале ствола или после того, как происходит выстрел пушки.

В Харьковском направлении враг начал активнее использовать снаряды северокорейского производства, но они не качественные.

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

"Качество этих боеприпасов не отличается. В первую очередь, страдает точность. Во вторых, такие боеприпасы очень часто разрываются в канале ствола или после того, как происходит выстрел пушки, на что противник очень жалуется. Существует множество сообщений по радиоперехватам, на которых противники жалуются на то, что они массово теряют свои артиллерийские средства", – рассказывает военный.

Однако, по словам Владимира Черняка, на интенсивность боевых действий это сильно не влияет, потому что у противника огромные запасы такого типа вооружения.

Напомним, что Россия из-за больших потерь на восточных направлениях может привлечь солдат из КНДР для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это может касаться как фронтовых участков на востоке Украины, так и других направлений, где требуется дополнительная поддержка.