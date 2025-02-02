Враг в ловушке: бойцы 110-й ОМБр показали, что происходит в Великой Новоселке (видео)

Враг оказался в огненной ловушке в Великой Новоселке в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом свидетельствует видео бойцов 110-й отдельной механизированной бригады.

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение оккупантов", — говорится в сообщении.

Также на кадрах видно, как в бой вступают FPV и артиллерия.

"Составляют подвалы в которых засел враг, хоронят его там заживо. В настоящее время противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтика" закончился, а умирать московиты не перестали, — добавили бойцы 110-й ОМБр.

Враг – в огневом мешке в Великой Новоселке

Напомним, на днях спикер 110-й ОМБр Иван Секач опроверг информацию о захвате Великой Новоселки в Донецкой области, о чем заявляли аналитика DeepState.