Усиление ПВО в Москве / © скриншот с видео

Реклама

Российская армия не располагает самыми современными средствами противовоздушной обороны, а большинство имеющихся комплексов являются модернизированным наследием СССР, а Силы обороны Украины систематически уничтожают российские системы ПВО, нанося врагу ощутимые потери, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил капитан 1 ранга в отставке, кандидат военных наук, доцент, участник российско-украинской войны и эксперт Центра оборонных стратегий Степан Якимяк.

По его словам, на состояние российской противовоздушной обороны влияют сразу несколько факторов. В первую очередь, речь идет о том, что средства ПВО, которыми пользуется армия РФ, нельзя назвать самыми современными, ведь они созданы на базе советских разработок. Россия только производит их модернизацию, однако это не приводит к принципиальным технологическим изменениям.

Реклама

Кроме того, существенным фактором остаются потери, которые российская ПВО терпит в результате ударов Сил обороны Украины.

Как отметил Якимяк, в оккупированном Крыму уже было уничтожено около десяти комплексов С-400. Также, по его словам, комплексы С-300 были ликвидированы ранее. Кроме того, украинские военные регулярно уничтожают комплексы «Панцирь», «Тор» и другие средства противовоздушной обороны.

«Москве нужна самая большая ПВО, и туда стягиваются разные средства. И сегодня вокруг Москвы создают уже четвертый эшелон противовоздушной обороны. Потому что в РФ понимают, что будет самый позор, если по российской столице будет происходить масштабирование ударов. Но это со временем будет», — резюмировал эксперт Центра оборонных стратегий.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин фактически признал эффективность украинских дальнобойных беспилотников, регулярно преодолевающих российскую систему ПВО, и пообещал ее «усилить».

Реклама

Мы ранее информировали, что систему противовоздушной обороны Москвы усиливают путем размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРГК) «Панцирь» на крышах зданий в черте города.

Новости партнеров