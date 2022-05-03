Враг ведет боевые действия: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении

Враг ведет боевые действия: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении

На Южнобужском направлении враг ведет боевые действия и обстреливает подразделения украинских военных.

Таким образом, российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Южнобужском направлении противник силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск", – говорится в сообщении.

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Кроме того, враг проводит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

Напомним, противник также не прекращает проведение наступательных действий на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

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