Враг ведет штурмовые действия на трех направлениях: в Генштабе сообщили, где горячее всего

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, совершают обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 18 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 27 октября.

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Авиационные удары ощутили Архангельское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Одрадокаменка, Николаевка, Ольга, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На каких направлениях горячее всего

В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировка войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили пять атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степового, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

ВСУ / Фото: Facebook/пресс-центр штаба АТО

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Напомним, большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе. Они кажутся гораздо большими, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара.

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