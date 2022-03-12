Враг ведет скрытую мобилизацию и готовит новое наступления по основным направлениям — генерал ВСУ

Он отметил, что самое страшное для врага – это низкие бои, поэтому они пытаются уничтожить все, что можно, чтобы не ввязываться в них, поэтому они будут и дальше уничтожать все из воздуха.

У русских еще достаточно большой потенциал, а то, что уже удалось уничтожить украинским военным — это лишь одна треть. Сейчас россияне проводят скрытую мобилизацию и подтягивают силы в разных направлениях, будут делать перегруппировку и готовят наступление.

Об этом рассказал генерал ВСУ Кривонос Сергей в эфире совместного телемарафона ведущих каналов.

Он заверил, что именно от поставки топлива и продовольствия, а также от командных пунктов зависит продвижение армии врага, поэтому нужно максимально их уничтожить. «У нас есть неделя, может больше, когда мы можем уничтожать логистику», – отметил генерал.

Также читайте Оккупанты в Николаеве массово атакуют людей в мессенджерах: какие сообщения рассылают россияне

Он заявил, что очень важно, чтобы сейчас дипломаты максимально приобщились к работе и получили поддержку Запада, которая очень нужна и на которую украинская армия рассчитывала.

«Есть у нас шансы, возможность и есть холодная ненависть и есть объединения. Сейчас уже никому доказывать не нужно, что Россия – это враг», — заявил Кривонос.

Он отметил, что самое страшное для врага – это низкие бои, поэтому они пытаются уничтожить все, что можно, чтобы не ввязываться в них, поэтому они будут и дальше уничтожать все из воздуха. Впрочем, говорит, что уменьшение налетов за последние дни связано, что большое количество их пилотов под разными предлогами отказываются идти в бой. Поэтому враг привлекает молодежь, в частности курсантов, которых быстро обучают и те довольно неуклюже начнут обстрелы.

Кривонос еще раз подчеркнул, что это война на истощение, и запасы врага иссякают. А украинцы готовы к сопротивлению, даже заявляют, что армейцам Украины по силам освободить стратегические объекты, как АЭС, оказавшиеся сейчас под врагом.

«Нормальная спланированная операция и соответствующим обеспечением может исправить эту ситуацию (возврат стратегических объектов, как АЭС – ред). Мы можем это сделать и опыт и воодушевление есть», — отметил Кривонос.

Генерал объясняет, что сейчас даже погода способствует Украине, потому что морозы отступают, а это сделает врага менее мобильным. Потому что с приходом тепла тяжелая техника не сможет продвигаться по полям, они будут вязнуть и придется использовать только дороги. Так что пока мороз враг пытается спешить.

Что же касаемо перелома в войне, генерал говорит, что это станет очевидным, когда россияне начнут сдаваться не десятками, а сотнями, когда они будут ломать свою технику, чтобы не идти дальше. Это, по словам генерала, можно ускорить, когда родными россиян все же рассказывать правду о том, что происходит в Украине.