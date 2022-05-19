Враг ведет усиленную воздушную разведку: в Генштабе рассказали, где идут боевые действия в Харьковской области

Враг ведет усиленную воздушную разведку: в Генштабе рассказали, где идут боевые действия в Харьковской области

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об актуальной ситуации на фронте.

Так, на Слобожанском направлении россияне основные усилия сосредотачивали на удержании занятых позиций. Также они пытались не допустить продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 мая.

В отдельных районах армия Российской Федерации безуспешно проводила контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции.

"Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку", – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 мая россияне нанесли 63 ракетных ударов по Украине. Основными целями оккупантов стали объекты гражданской и военной инфраструктуры.

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