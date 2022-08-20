Враг ведет воздушную разведку и наносит авиаудары по украинским городам: что происходит на границе с РФ и Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск Вооруженных сил Беларуси и РФ на границе Украины не обнаружено.

В то же время, как отмечают в Генштабе ВСУ, продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 20 августа.

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Относительно ситуации в Черниговской и Сумской областях враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войскв приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Великие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги. Враг нанес авиационных ударов — возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишек и Золочева", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее глава Киевской областной военной администрации в интервью ТСН.ua отметил, что Киевщина постоянно под угрозой со стороны Беларуси. Он заверил, что ВСУ готовятся к любым сценариям, учитывая предыдущие ошибки и имея определенные преимущества.

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