Враг ведет воздушную разведку и перебрасывает в Украину "добровольцев": оперативная информация о российском вторжении

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 06 утра 13 апреля 2022 г. относительно российского вторжения: начались сорок девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
- Идет полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.
- До 26 апреля Российская Федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.
- Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
- На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания украинских сил.
- На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.
- На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
- На Южнобужском направлении враг пытается завладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.
- На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.
"Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
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