Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг ведет воздушную разведку и укрепляет позиции: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении

Дата публикации
Просмотры
474
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг ведет воздушную разведку и укрепляет позиции: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении

Фото: Associated Press

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Также оккупанты вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Также враг увеличил интенсивность огневого поражения украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка.

Под обстрелами оккупантов также остается Николаев. Враг продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и жилых кварталов.

Напомним, по состоянию на 1 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,7 тысяч человек.

Читайте также:

Более 1000 мелитопольцев в плену оккупантов: мэр Мелитополя Иван Федоров о ситуации в городе

Более 1000 мелитопольцев в плену оккупантов: мэр Мелитополя Иван Федоров о ситуации в городе
Следующая публикация