Враг ведет воздушную разведку и укрепляет позиции: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.
Враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Также оккупанты вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Также враг увеличил интенсивность огневого поражения украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка.
Под обстрелами оккупантов также остается Николаев. Враг продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и жилых кварталов.
Напомним, по состоянию на 1 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,7 тысяч человек.
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