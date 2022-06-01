Враг ведет воздушную разведку и укрепляет позиции: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении

Враг ведет воздушную разведку и укрепляет позиции: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Также оккупанты вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Также враг увеличил интенсивность огневого поражения украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка.

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Под обстрелами оккупантов также остается Николаев. Враг продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и жилых кварталов.

Напомним, по состоянию на 1 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,7 тысяч человек.

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