- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг весь вечер атаковал Полтавщину дронами: какие последствия
Враг продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками.
Российские захватчики в течение вечера 29 мая нанесли удары беспилотниками по нескольким локациям в Полтавском районе.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
По его словам, в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
В частности, пострадали частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.
«Пожары, возникшие из-за атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ранения получили два человека, которым оказали необходимую помощь на месте.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские войска в течение суток нанесли серию ударов по объектам «Группы Нафтогаз» на востоке Украины.