Война
34
1 мин

Враг весь вечер атаковал Полтавщину дронами: какие последствия

Враг продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками.

Игорь Бережанский
БпЛА Shahed

Российские захватчики в течение вечера 29 мая нанесли удары беспилотниками по нескольким локациям в Полтавском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

По его словам, в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, пострадали частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.

«Пожары, возникшие из-за атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения получили два человека, которым оказали необходимую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские войска в течение суток нанесли серию ударов по объектам «Группы Нафтогаз» на востоке Украины.

