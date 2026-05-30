Враг весь вечер атаковал Полтавщину дронами: какие последствия

БпЛА Shahed

Российские захватчики в течение вечера 29 мая нанесли удары беспилотниками по нескольким локациям в Полтавском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

По его словам, в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, пострадали частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.

«Пожары, возникшие из-за атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения получили два человека, которым оказали необходимую помощь на месте.

