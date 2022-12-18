Враг восстанавливает силы и логистику: в Генштабе сообщили о ситуации на тяжелых участках фронта

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. На Запорожском противник восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Также оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

По информации украинского командования, по другим направлениям фронта оккупант ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений ВСУ.

В течение суток российские солдаты нанесли четыре ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На Северском направлении минометный обстрел подвергся населенному пункту Белокопытово Сумской области.

минометный обстрел подвергся населенному пункту Белокопытово Сумской области. На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Донецкая область .

противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Донецкая область . На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Напомним о конфликте между Генштабом вооруженных сил России и частной военной компанией (ПИК) "Вагнер" Пригожина.

В то же время эксперт объяснил, зачем России Бахмут и оккупируют ли город: "Идет новая волна мобилизации".

Добавим, что украинский город Бахмут Донецкой области стал самой горячей точкой российско-украинской войны.

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