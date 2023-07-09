"Враг возвращается на позиции, занимавшие до подрыва Каховской ГЭС": Гуменюк о ситуации на юге

Ситуация на юге Украины остается сложной, в частности у некоторых россиян диагностируют холеру.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация остается достаточно сложной, развивается мощно и энергично. Поскольку враг, безуспешно выискивая направление, откуда ему ждать максимального удара, пытается обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта", — отметила Гуменюк.

По ее словам, захватчики снизили интенсивность обстрелов, впрочем, используют управляемые боеприпасы.

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Вместо этого украинским военным удалось уничтожить пять складов боеприпасов в полосе левого берега.

"Количество обстрелов уменьшилось до 70, а раньше оно держалось на уровне от 90", — добавила представительница ОК "Юг".

Кроме того, враг частично вернулся на позиции, занимавшие до подрыва Каховской ГЭС.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, — они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием. Потому что она стала стихийной после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", — сказала она.

Также Гуменюк добавила, что у россиян тяжелая гуманитарная ситуация.

"Они продолжают очень серьезно страдать от кишечных инфекций и некоторые врачи диагностируют это как холеру", — сказала спикер.

Напомним, на временно оккупированные территории на юге Украины агрессорка Россия перебросила почти всю Восточную группировку войск. Это может свидетельствовать о слабой обороне окупантов на этом участке фронта.

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