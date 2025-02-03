Враг все больше сосредотачивает свое внимание на одном из сел в Донецкой области: карта DeepState

Противник сосредотачивает свои усилия между Улаклами и Дачным, расположенными к югу от Андреевки, что может открыть дополнительные возможности для штурма села.

Враг все больше сосредотачивает свое внимание на селе Андреевка Бахмутского района Донецкой области. Севернее Андреевки российские оккупанты оказывают давление на позиции Сил Обороны со Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окрестностях Андреевки, который кто-то воспринял за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления российской пехоты в окрестностях села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны. Со временем стало более понятным движение противника, которое проложило свой путь из Петропавловки и сейчас в основном пытается пробраться в деревню из этого района по накопанным укреплениям", – говорится в сообщении.

Одновременно с этим, по данным DeepState, пехота армии РФ предпринимала попытки лезть через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, пролегающим между Андреевкой и Шевченко. В Сети уже можно было видеть кадры работы бойцов СОУ по московитам в этом районе. После первых успешных попыток залезть в Андреевку, захватчики увидели возможность это развивать и посылают на убийство пехоту с задачей — "умри, но дойди".

Противник все больше сосредотачивает свое внимание на Андреевке / Фото: t.me/DeepStateUA

"Силам Обороны пока что нелегко дается оборона Андреевки из-за ряда проблем, в которых, мы надеемся, найдут решение. Но, несмотря на это, украинские военные прилагают максимальные усилия и утилизируют немалое количество московских оккупантов. Наряду с этим, враг сосредотачивает свои усилия между Улаклами и Дачным, расположенными к югу от Андреевки, что может открыть дополнительные возможности для штурма села", – резюмируют аналитики DeepState.

Напомним, российская армия ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, кафиры могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.

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