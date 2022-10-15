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Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье: в городе мощные взрывы от ракет

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Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье: в городе мощные взрывы от ракет

Фото: скриншот с видео

Местные власти сейчас уточняют информацию о разрушениях и пострадавших в результате повторного удара россиян по Запорожью.

К утру 15 октября российские оккупанты во второй раз за ночь атаковали Запорожье, город содрогнулся от ударов ракет.

О ракетных обстрелах сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя!" – написал он.

Секретарь Запорожского городского совета добавил, что информация о разрушениях и пострадавших в результате повторного удара россиян пока неизвестна.

В соцсетях сообщают, что страшной силы взрывы были слышны во всех районах Запорожья и даже в пригороде. В общей сложности насчитали более 6 "прилетов".

Напомним, той же ночью враг атаковал Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возник пожар.

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