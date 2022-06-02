Враг вынужден перейти к обороне: в Генштабе рассказали о ситуации на Криворожском направлении

В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали о действиях российских оккупантов на Криворожском направлении.
В общем, противник вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
На Криворожском направлении оккупанты активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. В частности, враг произвел огненное поражение в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что растет угроза обстрелов в приграничных областях Украины со стороны РФ, которая варварски уничтожает государство почти 100 дней.
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