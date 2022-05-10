Враг забрасывает Николаев запретными кассетными бомбами и обстреливает гражданских из самолетов

Николаевщина продолжает держать удар — враг ежедневно бьет по областному центру и окрестностям дальнобойными ракетами, артиллерией, минами.

На этом направлении российские оккупанты зачастили стрелять запрещенными кассетными снарядами, используют их как против военных, так и против гражданских, говорится в ТСН.

Пожелания ”спокойной ночи” ныне николаевцы воспринимают буквально. Однако чуть ли не каждый раз оккупанты делают ночь — не спокойной. Снаряд ложится всего в метре от гражданских машин, на асфальте остался след. «Видим, такое зарево стоит, пламя, в окно выглянуло, будто моя машина. Короче в жилой квартал, я не понимаю, что это такое вообще, как это воевать, просто жилой массив, стреляют», — говорят местные.

Во многих квартирах вылетели стекла, осколками порубили стены и двери. В одном из подъездов начался пожар. "Это ужас, Херсон захватили и вот они оттуда сюда и бросают", — рассказывают люди.

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И запускают оттуда кассетные снаряды. Одна из таких у дома не сдетонировала. Такие боеприпасы являются запретами и свидетельствуют о преступных действиях россиян.

В соседнем районе последствия еще одного военного преступления россиян. Два вражеских самолета зашли в приватный сектор на юге города и прицельно расстреляли человеческие дома. В одном доме русские пилоты убили мать с дочерью. Соседи говорят, летели настолько низко, что можно было разглядеть лицо убийц.

«Белый дым, сюда взрывы, мы в подвале прятались, только вышли, крыши нет, забора нет, здесь двоих убило, вот среди бела дня, это на малой высоте, здесь ясно видно, что здесь люди мирные», — говорят местные.

В соседних трехэтажках неподалеку тоже жили мирные люди. Русские своим обстрелом сделали их непригодными для жизни. От вражеских прилетов особенно достается селам южнее Николаева. Здесь выехали до 80 процентов людей, а из их ухоженных зацветающих дворов враг сделал мишени для своей артиллерии.

Враг ежедневно льет дальнобойными ракетами по Николаеву и окрестностям

«У нас здесь зона активных боевых действий и магазинов, один магазин остался из наших полутора десятков, которые были в деревне, просто так поехать – маршрутки не ходят», – рассказывают люди.

Некоторые пейзажи в этом живописном месте на юге Николаевщины одновременно увлекают и ужасают. В одном из сел решисты обстреляли кладбище. Реактивная ракета причудливым памятником застряла на холме, нависающем над Южным Бугом – памятником «русскому миру», который не состоялся и не состоится на этой земле.

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