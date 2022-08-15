Враг задействовал авиацию для ударов недалеко от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного — Генштаб.

На Донетчине оккупанты получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 15 августа.

В сводке отмечается, что враг задействовал авиацию для ударов недалеко от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного.

"Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад", — сообщает Генштаб.

Напомним, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

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