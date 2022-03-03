Враг захватил телебашню в Херсоне: украинцев предупредили о возможных фейках со стороны российских оккупантов

Враг захватил телебашню в Херсоне: украинцев предупредили о возможных фейках со стороны российских оккупантов

Оккупанты планируют распространять фейковые новости.

Российские оккупационные войска в Херсоне захватили телебашню и телерадиовещание и намерены распространять фейковые новости и информацию в городе.

Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.

"Херсон и область! Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание и будет распространять новости и информацию по Херсону. Конечно, это огромное количество фейков, дезинформации и пропаганды. Правительство никогда не отдаст и клочка нашей земли, все, что будет сказано со стороны террористов, – ложь", — говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии в Facebook.

Также в ведомстве заявили, что кафиры не позволяют создать "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.

"Враг подлый: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ снабжают горожан едой и медикаментами. В результате – еще одна пропаганда для российского потребителя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти работают над обеспечением граждан всем необходимым, и этот вопрос будет решен как можно быстрее.

"В отличие от врага, украинцы умны, мудры, образованны и способны анализировать ситуацию. Нужно не допустить, чтобы враг получил желаемое! Держимся мы вместе и своей земле!", — подытожили в Нацгвардии.

Напомним, российские спецслужбы планируют запустить фальшивое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским.