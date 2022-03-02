Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Враг звереет": на Черниговщине военные РФ обстреливают автомобили "скорой" и ГСЧС

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Враг звереет": на Черниговщине военные РФ обстреливают автомобили "скорой" и ГСЧС

УНИАН

В области обостряется ситуация.

Российские оккупационные войска в Черниговской области не дают возможности доставить гуманитарные грузы в отрезанные от поставок заведения, обстреливают автомобили медиков и ГСЧС.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

"Враг свереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психушка в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области", — говорится в сообщении.

Также он сообщил, что в Чернигов сегодня зашли 4 фуры с продуктами, распределяемыми через торговые сети.

"Прорабатываем следующие поставки. Проблем с продуктами не будет. Это без учета помощи от частников... Социальные заведения для пожилых людей, для детей в Чернигове и области: все с продуктами, персонал работает", — отметил Чаус.

По его словам, ситуация с лекарством хуже, поставку ожидают только завтра. Пока лечебные заведения обмениваются самым необходимым. Владельцы аптек договариваются о доставке из составов лекарства в соответствии с потребностью. Продажа лекарства запускает одна из продуктовых сетей города.

ОВА координирует доставку гуманитарных грузов из областей. Желающих организовать доставку уже сейчас в разы больше нужды, сказал Чаус.

Он добавил, что общинам точечно помогают в решении проблем: продукты, электроснабжение и тому подобное и заверил, что блокпосты в Чернигове обеспечиваются всем необходимым.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация