"Враг звереет": на Черниговщине военные РФ обстреливают автомобили "скорой" и ГСЧС

В области обостряется ситуация.
Российские оккупационные войска в Черниговской области не дают возможности доставить гуманитарные грузы в отрезанные от поставок заведения, обстреливают автомобили медиков и ГСЧС.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.
"Враг свереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психушка в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области", — говорится в сообщении.
Также он сообщил, что в Чернигов сегодня зашли 4 фуры с продуктами, распределяемыми через торговые сети.
"Прорабатываем следующие поставки. Проблем с продуктами не будет. Это без учета помощи от частников... Социальные заведения для пожилых людей, для детей в Чернигове и области: все с продуктами, персонал работает", — отметил Чаус.
По его словам, ситуация с лекарством хуже, поставку ожидают только завтра. Пока лечебные заведения обмениваются самым необходимым. Владельцы аптек договариваются о доставке из составов лекарства в соответствии с потребностью. Продажа лекарства запускает одна из продуктовых сетей города.
ОВА координирует доставку гуманитарных грузов из областей. Желающих организовать доставку уже сейчас в разы больше нужды, сказал Чаус.
Он добавил, что общинам точечно помогают в решении проблем: продукты, электроснабжение и тому подобное и заверил, что блокпосты в Чернигове обеспечиваются всем необходимым.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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