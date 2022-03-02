"Враг звереет": на Черниговщине военные РФ обстреливают автомобили "скорой" и ГСЧС

В области обостряется ситуация.

Российские оккупационные войска в Черниговской области не дают возможности доставить гуманитарные грузы в отрезанные от поставок заведения, обстреливают автомобили медиков и ГСЧС.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

"Враг свереет. Не можем договориться о гуманитарном коридоре для отрезанных от поставок заведений (например, психушка в Халявине). Оккупанты стреляют в авто скорой помощи и ГСЧС по всей области", — говорится в сообщении.

Также он сообщил, что в Чернигов сегодня зашли 4 фуры с продуктами, распределяемыми через торговые сети.

"Прорабатываем следующие поставки. Проблем с продуктами не будет. Это без учета помощи от частников... Социальные заведения для пожилых людей, для детей в Чернигове и области: все с продуктами, персонал работает", — отметил Чаус.

По его словам, ситуация с лекарством хуже, поставку ожидают только завтра. Пока лечебные заведения обмениваются самым необходимым. Владельцы аптек договариваются о доставке из составов лекарства в соответствии с потребностью. Продажа лекарства запускает одна из продуктовых сетей города.

ОВА координирует доставку гуманитарных грузов из областей. Желающих организовать доставку уже сейчас в разы больше нужды, сказал Чаус.

Он добавил, что общинам точечно помогают в решении проблем: продукты, электроснабжение и тому подобное и заверил, что блокпосты в Чернигове обеспечиваются всем необходимым.