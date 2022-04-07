"Врагу не нужен сам город Изюм": Синегубов назвал истинную цель оккупантов на том направлении

"Врагу не нужен сам город Изюм": Синегубов назвал истинную цель оккупантов на том направлении

ВСУ героически мешают российским войскам и почти каждый день враг там терпит потери.

Российским войскам не нужен сам Изюм Харьковской области, а нужно направление, через которое оккупанты смогли бы переправлять технику в сторону Луганской и Донецкой областей.

Об этом глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сказал в интервью Фактам ICTV.

"Давайте несколько слов предыстории, почему возник сейчас Изюм в том виде, в каком он сейчас. Ко мне звонил по телефону мэр города Изюма и спрашивал о порядке его действий, согласовывал свои действия по блокированию сил оккупантов и как не позволить пройти им именно городом. Это, опять же, доказывает патриотизм находящихся там людей. Они развели мосты через реку, что фактически задержало врага на северной половине этого города. Поэтому враг больше месяца пытался переправиться на другую половину, ведь там остался только пешеходный мост – он никак не мог переправить туда свою тяжелую технику", – пояснил Синегубов.

Что касается военной ситуации, то он сказал, что сейчас ВСУ, учитывая военную обстановку, маневрируют.

"И я не могу сейчас сказать, что город полностью находится под контролем оккупантов, то есть южная его часть. Потому что там до сих пор боевые действия, обстрелы", — отметил глава Харьковской области.

"Врагу, на самом деле, не нужен сам город Изюм, ему нужно направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой областей – на те непосредственно территории, рубежи, чтобы усиливать там свое военное присутствие. Конечно, наши Вооруженные силы героически им в этом мешают. Почти каждый день враг там несет потери среди своей авиации, большого количества бронированной техники и живой силы", – сообщил Синегубов.

Напомним, глава Харьковской ОВЦА также сообщил, что городской голова Балаклеи вместе с семьей уехал в Россию. По этому факту возбуждено уголовное производство.

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