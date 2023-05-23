"Врагу не удается забрать господствующие высоты": Маляр об актуальной ситуации в Бахмуте и в окрестностях

Россияне снизили интенсивность обстрелов в Бахмуте.
Вооруженные силы Украины продолжают контролировать юго-западный район Самолет, в том числе инфраструктурные объекты и частный сектор.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Завтрака с 1+1".
По словам Маляра, на Бахмутском направлении наблюдается снижение интенсивности действий врага.
"Обстрелы ведутся, но врагу не удается забрать эти господствующие высоты, которые мы заняли благодаря продвижению. Они пытаются занять какую-то выгодную позицию, но это могут сделать".
Маляр добавляет, что и в самом Бахмуте россияне убавили обстрелы.
"Вчера мы фиксировали незначительное, но продвижение по флангам. Но Вооруженные силы по большинству сторон уже", — добавила Маляр.
Бои за Бахмут
В Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.
За прошедшие сутки украинские бойцы смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.
Служба безопасности разоблачила вражескую информаторку во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины.
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