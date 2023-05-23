Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Врагу не удается забрать господствующие высоты": Маляр об актуальной ситуации в Бахмуте и в окрестностях

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Врагу не удается забрать господствующие высоты": Маляр об актуальной ситуации в Бахмуте и в окрестностях

Вид разрушений в Бахмуте 21 мая 2023 зафиксировал оператор дрона 93-й ОМБр "Холодный Яр" / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Россияне снизили интенсивность обстрелов в Бахмуте.

Вооруженные силы Украины продолжают контролировать юго-западный район Самолет, в том числе инфраструктурные объекты и частный сектор.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Завтрака с 1+1".

По словам Маляра, на Бахмутском направлении наблюдается снижение интенсивности действий врага.

"Обстрелы ведутся, но врагу не удается забрать эти господствующие высоты, которые мы заняли благодаря продвижению. Они пытаются занять какую-то выгодную позицию, но это могут сделать".

Маляр добавляет, что и в самом Бахмуте россияне убавили обстрелы.

"Вчера мы фиксировали незначительное, но продвижение по флангам. Но Вооруженные силы по большинству сторон уже", — добавила Маляр.

Бои за Бахмут

В Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.

За прошедшие сутки украинские бойцы смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Служба безопасности разоблачила вражескую информаторку во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация