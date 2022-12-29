Врагу не удалось достичь тех целей, которые он перед собой ставил: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Владимир Кудрицкий отметил, что из-за значительных сетевых повреждений сейчас сложно доставлять электроэнергию в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.

После десятой массированной ракетной атаки энергосистема восстанавливается в плановом режиме — врагу не удалось достичь тех целей, которые он явно ставил перед собой. Погасить нашу энергосистему оккупантам не удалось.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона 29 декабря, комментируя последствия сегодняшней террористической атаки для энергосистемы Украины.

"На данный момент значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атак дронами, затем была массирована ракетная атака, а затем еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает", — отметил он.

К сожалению, по словам Кудрицкого, из-за значительных сетевых повреждений сейчас сложно доставлять электроэнергию в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над восстановлением сетей постоянно, в том числе и сейчас", – уточнил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Напомним, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты. Во время массированного удара по Украине взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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