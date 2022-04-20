Вражда разведка и потери российской военной техники: какая ситуация на юге Украины

Враг продолжает разведывать украинские позиции с помощью беспилотников-разведчиков.
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
В завершение пятидесятых пятых суток совместного противостояния российскому нашествию имеем стабильно напряженную ситуацию на линии огня.
- Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты. Тем временем оккупанты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинскую речь и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и дороги.
- На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровщины. Однако был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж.
- При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, украинскими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать.
- В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.
- В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.
- Враг продолжает разведывать наши позиции с помощью беспилотников-разведчиков, которые наши силы ПВО продолжают точно уничтожать.
- Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 оккупантов и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА «Орлан-10»
"Соблюдаем меры безопасности, не игнорируем сигналы тревог, доверяем только проверенным источникам информации, приближаем победу вместе!", — говорится в сообщении.
Ранее Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной.
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