Вражда разведка и потери российской военной техники: какая ситуация на юге Украины

Вражда разведка и потери российской военной техники: какая ситуация на юге Украины

Враг продолжает разведывать украинские позиции с помощью беспилотников-разведчиков.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В завершение пятидесятых пятых суток совместного противостояния российскому нашествию имеем стабильно напряженную ситуацию на линии огня.

Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты. Тем временем оккупанты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинскую речь и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и дороги.

На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровщины. Однако был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж.

При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, украинскими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать.

В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.

Враг продолжает разведывать наши позиции с помощью беспилотников-разведчиков, которые наши силы ПВО продолжают точно уничтожать.

Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 оккупантов и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА «Орлан-10»

"Соблюдаем меры безопасности, не игнорируем сигналы тревог, доверяем только проверенным источникам информации, приближаем победу вместе!", — говорится в сообщении.

Ранее Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной.

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