Вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона (фото)

К счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона, повредив внутренние помещения, систему теплоснабжения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

На фото можно увидеть, как смотрится один из кабинетов медучреждения.

Медучреждение Херсона Фото: Херсонская ОВА

Напомним, россияне продолжают атаковать Херсон и область. Обстрел Херсона производится с временно оккупированного левого берега.

Ранее, 5 февраля, враг совершил массированный обстрел Херсона, в результате которого известно о 4 погибших и одном раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

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