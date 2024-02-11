Вражеская армия попала в одно из медицинских учреждений Херсона (фото)

К счастью, обошлось без жертв.
Российские оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона, повредив внутренние помещения, систему теплоснабжения.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
На фото можно увидеть, как смотрится один из кабинетов медучреждения.
Напомним, россияне продолжают атаковать Херсон и область. Обстрел Херсона производится с временно оккупированного левого берега.
Ранее, 5 февраля, враг совершил массированный обстрел Херсона, в результате которого известно о 4 погибших и одном раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!
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