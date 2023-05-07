Вражеская атака 7 мая по Николаевщине: Гуменюк рассказала о последствиях и намерениях оккупантов

В ночь на 7 мая в Николаевской области во время ракетного удара российские войска попали в одно из частных предприятий. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ночью произошла ракетная атака с воздуха. Использовались самолеты стратегической авиации. Враг направлял по югу ракеты типа Х-22", — сказала Гуменюк.

"Ракеты типа Х-22 не высокоточны. Их использование может свидетельствовать о разведывательной деятельности российских войск и поиске систем противовоздушной обороны Украины. Таким образом из выпущенных ракет мы увидели уже попадание в одно из промышленных предприятий. Разрушен цех, но человеческих потерь нет. Есть попадание в поля, поскольку погрешность этих ракет предполагает такие попадания", — уточнила Гуменюк.

Напомним, воздушную тревогу в Николаевской области объявили вечером 6 мая, в 22:06 — она длилась более трех часов четыре минуты. Первые звуки взрывов в городе раздались в 00:22.

Ранее стало известно, что войска РФ ночью, 7 мая, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – один человек погиб, еще трое пострадали.

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