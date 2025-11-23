ТСН в социальных сетях

Вражеская атака БпЛА на Харьков: стало известно о погибших

Власти Харькова сообщили о минимум 15 прилетах на 6 локациях города.

В Харькове погибли три человека. По меньшей мере, 15 жителей пострадали в результате массированной атаки боевыми дронами РФ 23 ноября.

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

«На данный момент известно о двух погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших — 12-летний ребенок», — сообщил он в 22:51.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших.

«К сожалению, уже трое погибших в результате вечерних обстрелов Харькова», — написал он.

«По уточненной информации Ситуационного центра было 15 ударов по городу по шести локациям», — добавил Терехов.

По информации по состоянию на 23:32, количество раненых возросло. Мэр сообщил о 15 пострадавших.

Как передает «Суспільне» со ссылкой на комментарий Терехова, в Харькове известно о серьезном повреждении энергетической инфраструктуры и сети теплоснабжения, вызванной атакой дронами России. Повреждена трансформаторная подстанция и уничтожены три жилых дома.

Напомним, россияне массированно атаковали Харьков поздно вечером 23 ноября. В Шевченковском районе города «шахед» попал в частный дом.

