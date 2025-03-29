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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
742
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака БпЛА на Харьков: возросло количество раненых и погибших

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел "Шахедами"

Обстрел "Шахедами" / © ТСН.ua

В результате вечернего удара РФ по Харькову количество пострадавших возросло до 27 человек. Известно и о двух погибших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается", - отметил он.

К сожалению, добавил он, уже есть двое погибших.

"Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего человека", - констатировал Терехов.

Напомним, вечером 29 марта российские кафиры ударили "Шахедами" по Харькову. Есть потерпевший и погибший человек.

Дата публикации
Количество просмотров
742
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