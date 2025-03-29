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Вражеская атака БпЛА на Харьков: возросло количество раненых и погибших
В результате вечернего удара РФ по Харькову количество пострадавших возросло до 27 человек. Известно и о двух погибших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается", - отметил он.
К сожалению, добавил он, уже есть двое погибших.
"Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего человека", - констатировал Терехов.
Напомним, вечером 29 марта российские кафиры ударили "Шахедами" по Харькову. Есть потерпевший и погибший человек.