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Вражеская атака дронами: какие последствия в Черкасской области
Очередная тревожная ночь в области.
Ночью на 30 марта вражеские дроны атаковали Черкасщину. Силами ПВО уничтожен 21 российский БПЛА.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Повсюду обошлось без пострадавших.
"Однако на Звенигородщине, по данным на данный момент, повреждены окна в нескольких домах", - акцентировал чиновник.
А в Уманщине было воспламенение сухой растительности из-за падения обломков. Пожар ликвидирован.
Обследование территории продолжается.
Напомним, в результате ночной атаки 27 марта в Уманском районе взрывной волной поврежден десяток окон в трех жилых домах. Травмированных нет.