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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1360
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака дронами: какие последствия в Черкасской области

Очередная тревожная ночь в области.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН.ua

Ночью на 30 марта вражеские дроны атаковали Черкасщину. Силами ПВО уничтожен 21 российский БПЛА.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Повсюду обошлось без пострадавших.

"Однако на Звенигородщине, по данным на данный момент, повреждены окна в нескольких домах", - акцентировал чиновник.

А в Уманщине было воспламенение сухой растительности из-за падения обломков. Пожар ликвидирован.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в результате ночной атаки 27 марта в Уманском районе взрывной волной поврежден десяток окон в трех жилых домах. Травмированных нет.

Дата публикации
Количество просмотров
1360
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