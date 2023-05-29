Вражеская атака дронов и ракет 29 мая: откуда летели вражеские цели и сколько удалось сбить

Во время ночной атаки на Украину 29 мая противник выпустил в 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 37 вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС.

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"С 00.00 по 05.00 29 мая 2023 года российские кафиры атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. На этот раз враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА "Shahed-136/131". Всего — около 35 ударных дронов", — говорится в сообщении.

Силам ПВО в общей сложности удалось сбить 67 воздушных целей:

– 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131»;

– 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Массированный обстрел Украины 29 мая

Напомним, в полночь 29 мая во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. После трех ночи в Киеве прогремели первые взрывы. Тогда сообщили об успешной работе ПВО. Это уже 15-я воздушная атака врага на столицу с начала мая. Этой ночью Россия атаковала столицу и ракетами, и дронами. Известно, что силы ПВО уничтожили до 40 воздушных целей.

Также взрывы раздавались в других областях: Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Николаевской и Одесской.