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Вражеская атака на Днепр 28 марта: количество жертв возросло
Медики боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось.
Увеличилось количество жертв в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. К сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Но... Травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным...", - написал Лысак.
В общей сложности трагедия унесла 5 жизней.
Напомним, российские кафиры 28 марта беспилотниками атаковали Днепр. Досталось и Кривому Рогу. Пока в Днепре преодолевали последствия атаки Шахедов, враг ударил баллистикой. Целенаправленно бил по жилому кварталу — ракета попала между домами. Ранения получили девять человек, трое — до сих пор в больнице в среднем состоянии.