Вражеская атака на Днепр 28 марта: количество жертв возросло

Атака на Днепр 28 марта / © ДСНС в Днепропетровской области

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Увеличилось количество жертв в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. К сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Но... Травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным...", - написал Лысак.

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В общей сложности трагедия унесла 5 жизней.

Напомним, российские кафиры 28 марта беспилотниками атаковали Днепр. Досталось и Кривому Рогу. Пока в Днепре преодолевали последствия атаки Шахедов, враг ударил баллистикой. Целенаправленно бил по жилому кварталу — ракета попала между домами. Ранения получили девять человек, трое — до сих пор в больнице в среднем состоянии.