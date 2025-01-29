Вражеская атака на Измаильский район: какие последствия (фото)

В результате российского террора из людей не пострадал.

В ночь на 29 января враг совершил очередную атаку беспилотными летательными аппаратами на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.

Об этом сообщила израильская районная государственная администрация.

Последствия атаки на Измаилский район

К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет.

Последствия атаки на Измаилский район

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Измаильщины», – отметили в ОВА.

Последствия атаки на Измаилский район

Напомним, ночью на 29 января российская армия ударила беспилотниками по Одесской области. Оккупанты атаковали Измаильский район. Враг целился по портовой инфраструктуре.

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