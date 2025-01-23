Вражеская атака на Запорожье: в каком состоянии 2-месячный младенец, пострадавший во время удара

За жизнь малыша борются медики.

В результате атаки на Запорожье пострадал младенец, которому всего 2 месяца. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

Ликвидация последствий обстрелов продолжается. На месте развернуты "Пункти незламності".

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожье. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен энергетический. Когда спасатели и энергетики ликвидировали последствия ударов дронами, россияне ударили ракетами.

Читайте также: