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Вражеская атака на Запорожье: в каком состоянии 2-месячный младенец, пострадавший во время удара

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Вражеская атака на Запорожье: в каком состоянии 2-месячный младенец, пострадавший во время удара

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За жизнь малыша борются медики.

В результате атаки на Запорожье пострадал младенец, которому всего 2 месяца. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

Ликвидация последствий обстрелов продолжается. На месте развернуты "Пункти незламності".

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожье. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен энергетический. Когда спасатели и энергетики ликвидировали последствия ударов дронами, россияне ударили ракетами.

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