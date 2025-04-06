Вражеская атака по Украине: какие последствия в Черкасской области

Атака дронами и ракетами

Реклама

Ночью 6 апреля армия РФ атаковала Черкасщину дронами и ракетами. Силами ПВО уничтожены 18 российских БПЛА в небе над областью.

Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Работали также по ракетам. Уточнение данных и обследование территории продолжается.

Реклама

Обращений в экстренные службы по травмированным не было.

"По предварительной информации, на Золотонищине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек. Кроме того, линия электропередач", — сообщил Табурец.

Начаты восстановительные работы.

Ранее в ОПУ отреагировали на российскую атаку. Да, Россия наращивает интенсивность атак и показательно не хочет прекращать огонь, не хочет мира. Хочет убивать украинцев и детей.