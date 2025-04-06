- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 4080
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеская атака по Украине: какие последствия в Черкасской области
В результате обстрела есть последствия.
Ночью 6 апреля армия РФ атаковала Черкасщину дронами и ракетами. Силами ПВО уничтожены 18 российских БПЛА в небе над областью.
Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Работали также по ракетам. Уточнение данных и обследование территории продолжается.
Обращений в экстренные службы по травмированным не было.
"По предварительной информации, на Золотонищине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек. Кроме того, линия электропередач", — сообщил Табурец.
Начаты восстановительные работы.
Ранее в ОПУ отреагировали на российскую атаку. Да, Россия наращивает интенсивность атак и показательно не хочет прекращать огонь, не хочет мира. Хочет убивать украинцев и детей.