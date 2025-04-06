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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4080
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака по Украине: какие последствия в Черкасской области

В результате обстрела есть последствия.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака дронами и ракетами

Атака дронами и ракетами

Ночью 6 апреля армия РФ атаковала Черкасщину дронами и ракетами. Силами ПВО уничтожены 18 российских БПЛА в небе над областью.

Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Работали также по ракетам. Уточнение данных и обследование территории продолжается.

Обращений в экстренные службы по травмированным не было.

"По предварительной информации, на Золотонищине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек. Кроме того, линия электропередач", — сообщил Табурец.

Начаты восстановительные работы.

Ранее в ОПУ отреагировали на российскую атаку. Да, Россия наращивает интенсивность атак и показательно не хочет прекращать огонь, не хочет мира. Хочет убивать украинцев и детей.

Дата публикации
Количество просмотров
4080
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